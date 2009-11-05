Делегацію УЄФА вразило київське метро
17:02, 05 листопада 2009Суспільство
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Тейлор: я мало що бачив, але в цілому...
|Девід ТЕЙЛОР
Як повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”, сьогодні делегація у складі виконавчого директора УЄФА New Company Девіда ТЕЙЛОРА і директора Євро-2012 Мартіна КАЛЛЕНА відвідала столичне метро з метою проінспектувати його роботу.
Представники УЄФА проїхали Сирецько-Печерською лінією від станції «Палац спорту» до станції «Бориспільська». Під час подорожі вони оглянули станції метрополітену та отримали інформацію про підприємство.
Оцінюючи побачене, Д.ТЕЙЛОР зазначив: «Я не був попереджений, однак те, що я побачив, мене вразило. Я вважаю, що це велике досягнення. Хоча я мало що бачив, бо ми проїхали не так багато станцій, в цілому, все залишає позитивне враження».
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