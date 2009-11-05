Кількість хворих на пневомонію зростає у Львові

На сьогодні у Львові з пневмонією госпіталізовано 459 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив напрес-конференції начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир ЗУБ.

За його словами, загалом у місті спостерігається тенденція до збільшення кількості захворювань на пневмонію серед госпіталізованих.

В.ЗУБ зазначив, що за минулу добу офіційно було зареєстровано 405 випадків захворювань на пневмонію, а станом на 8.00 5 листопада було госпіталізовано вже 459 осіб із пневмонією.