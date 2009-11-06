Податківці кажуть про спекуляції у кожній 10-й з вінницьких аптек

Вінницькі податківці викрили факти спекуляції антивірусними медпрепаратами: перевищення граничних цін виявлене майже у 20 із 200 перевірених аптек.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі податкової міліції ДПА у Вінницькій області.

За повідомленням, завищення роздрібних цін податківці констатували у Козятинському, Іллінецькому, Хмільницькому районах Вінницької області.

За інформацією податківців, майже в половині із перевірених податківцями аптек області, виявлено дефіцит антивірусних препаратів. Водночас, як констатували податківці, повідомлення про захворювання спричинило ажіотаж в аптеках і призвело до масового скуповування ліків, зокрема, протизастудних ліків, марлевих пов’язок, бинтів.

Наразі зі складу співробітників податкової служби області створено 15 мобільних груп, які регулярно перевіряють аптечні заклади на наявність необхідних лікарських засобів та дотримання вимог цінової політики.

«Наша мета – забезпечити цивілізовані умови реалізації медичних препаратів, засобів лікування та профілактики, необхідних для подолання епідемії грипу. В першу чергу, це недопущення реалізації через аптечні мережі необлікованих медпрепаратів, негайне припинення спекулятивного завищення цін на ліки та вироби медичного призначення, виявлення і вилучення з обігу неякісних лікувальних засобів. Порушникам доведеться сплатити чималі штрафи, що нерідко перевищують суми зароблених на масовій паніці грошей» - сказав перший заступник голови ДПА у Вінницькій області Василь ДРЕМЛЮГА.