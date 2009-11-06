В Одеській області - перша смерть від пневмонії

У Кілійському районі Одеської області від пневмонії померла людина, повідомляє прес-служба Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації.

Цю інформацію ІА "МОСТ-Одеса" підтвердили і в обласній санепідстанції. За даними епідеміологів в смт Вилкове від пневмонії помер житель Житомирської області, який прибув до селища вже хворим.

"Зараз ми з`ясовуємо, чи викликана пневмонія вірусом грипу А/H1N1", – повідомили в СЕС.

За даними Одеської обласної СЕС, за останню добу в Одесі та області захворіло 3270 чоловік, з них 1916 дорослих і 1354 дітей віком до 18 років. Госпіталізовано 95 чоловік - 41 дорослих і 54 дітей. З початку епідемії в області захворіло майже 25 тис. чоловік, а госпіталізовано - 709, повідомила начальник епідеміологічного відділу облСЕС Людмила КРАСНИЦЬКА.

Медичних працівників, хворих з початку епідемії - 178 чоловік, за останню добу - 67, госпіталізовано 16 із них.