Ющенко за відшкодування шкоди від небезпечних відходів з-за кордону

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон «Про ратифікацію Протоколу про відповідальність і компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті транскордонного перевезення небезпечних відходів та їхнього видалення».

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала цей протокол 22 жовтня.

Мета прийняття закону полягає у створенні всеохоплюючого режиму матеріальної відповідальності та належної і оперативної компенсації за збитки, завдані в результаті транскордонного перевезення та видалення небезпечних відходів та інших відходів, включаючи їх незаконне переміщення. Закон має стати невід’ємним додатком до Базельської конвенції, до якої Україна приєдналася 1 липня 1999 р., і яка з цього часу є правовим актом національного законодавства України.

Основою для визначення сторони, що повинна нести витрати на відшкодування збитків, має бути міжнародно-правовий принцип - „забруднювач платить”, який діє незалежно від того, є чи не є дана держава Стороною Протоколу про відповідальність і компенсацію до Базельської конвенції.

Відшкодування збитків, завданих конкретним державам, вирішується на підставі чинного міжнародного права. Прийняття Протоколу дозволяє прискорити визначення і забезпечити адекватну компенсацію збитку саме завдяки використанню процедур цього Протоколу.