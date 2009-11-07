За останню добу від вірусної пневмонії померло 5 осіб на Прикарпатті

На Прикарпатті від вірусної пневмонії померло 22 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сьогодні повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

За її словами, за останню добу померло 5 осіб, серед яких 19-річна породілля, яка вчора народила дитя. Дитина жива.

Водночас, З.ЦІХОНЬ наголосила на зниженні темпів захворюваності. «У порівнянні із вчорашнім днем захворіло майже на 1,5 тисячі менше людей, - сказала заступник начальника Головного управління охорони здоров’я. – У чотири рази зменшилася госпіталізація хворих».

Вона повідомила також, що є пацієнти, які померли, лікуючись від пневмонії, але мали супутні захворювання, через що їхній стан ускладнювався.