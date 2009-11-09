Саудівська Аравія припинить вирощувати пшеницю для економії води

Влада Саудівської Аравії має намір припинити вирощувати деякі сільськогосподарські культури задля економії води, запаси якої обмежені в пустельному королівстві, повідомляє видання Arabian business з посиланням на міністра водних запасів і електрики Абдулубін Абдул Рахмана аль Хусейна (Abdullah bin Abdul Rahman Al Husayen )

"У нас є план з припинення вирощування всіх культур, які вимагають воду, щоб зберегти воду", - сказав аль Хусейн репортерам під час індустріальної конференції в Дубаї.

Міністр зазначив, що до таких сільськогосподарських культур належать пшениця, соя, зоокорми. При цьому Хусейн не уточнив, коли припиниться їх вирощуванню.

За його словами, доцільніше купуватиме пшеницю за кордоном або вирощувати культури, які вимагають великої кількості води, на полях за межами Саудівської Аравії.

Саудівській Аравії на рік потрібно близько 2,6 мільйонів тонн пшениці, і як заявив минулого року уряд, до 2016 року Саудівська Аравія повністю перейде на імпорт пшениці.

Як і інші багаті країни Перської затоки, Саудівська Аравія купує іноземні ферми в Азії і Африці, щоб забезпечити запаси продовольства, після того, як інфляція призвела майже до подвоєння цін на продукти харчування впродовж минулого року.

РІА "Новости"