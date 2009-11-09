Завтра в Україні - від 2° до 20°

Завтра в Україні очікується хмарна погода. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий, на Прикарпатті помірний дощ, вдень на Закарпатті та у Карпатах місцями сильний дощ, на решті території без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні часом туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях, Криму і Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у південній частині вночі 5-10°, на узбережжі морів до 12°, вдень 11-16°, у Криму місцями 18-20°.

У Київській області у вівторок вдень очікується невеликий дощ. Часом туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.