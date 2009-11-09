На аптечному складі податківці виявили дефіцитні медикаменти

На одному з аптечних складів у Миколаєві співробітники податкової міліції виявили медичні препарати за завищеними цінами і без дозвільних документів, а також без документів, які б підтверджували походження ліків.

Податківці вилучили на складі марлю, пов`язки, шприци, рукавички, а також антибіотики, противірусні, імуномоделюючі препарати на загальну суму понад 1,3 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в Миколаївській області.

У повідомленні йдеться ще про одне резонансне порушення. У Первомайську Миколаївської області встановлений факт безліцензійної діяльності, пов`язаної з розфасовкою і реалізацією лікарського засобу «Кисень медичний газоподібний». Податківці вилучили виробниче устаткування вартістю 310 тис. грн.