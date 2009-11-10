Хто заробить на сільських школах?

Тендерний комітет Міністерства освіти і науки України визначив компанії, які постачатимуть шкільні кабінети фізики, хімії, біології та математики у сільські школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти, торги відбулися 6 листопада у рамках спільного зі Світовим банком проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні".

Після погодження результатів торгів Світовим банком, вже на початку 2010 року до сільських шкіл шести пілотних областей України за проектом передбачається поставити понад 200 шкільних кабінетів.