Продажі Таміфлю принесли виробникові мільярд доларів

Доходи компанії Roche від продажу препарату "Таміфлю" становлять близько 1 млрд доларів.

Продажі Таміфлю, який сьогодні вважається одним з найбільш ефективних препаратів проти грипу, з моменту появи нового вірусу A/H1N1 в квітні цього року зросли в 10 разів.

Завдяки паніці серед населення через новий вірус грипу збільшують свої доходи і прибутки інші фармацевтичні компанії, які, окрім ліків, виробляють, наприклад, маски, пише Puls Biznesu.

"Фірма 3M в останньому кварталі продала їх на 100 млн. доларів, а виконавчий директор компанії Пет Кембел визнає, що з травня фабрики ледве встигають їх виготовляти", - відзначає видання.

Інший світовий гігант Kimberley-Clark (власник марок Kleenex і Huggies) за цей же період збільшив доходи на 40%.

Інші компанії також наживаються на грипі. Domestos в нещодавній своїй рекламі використовував тезу, що це засіб „вбиває вірус грипу”, а найпопулярніша пошукова система google створила новий сервіс google flu trends, який показує на карті світу місця, уражені епідемією грипу.

Як повідомлялося, уряд 46-мільйонної України заявив про намір купити близько 1 млн. доз "Таміфлю", половина з якого вже доставлена до України.

Вартість потенційного ринку щеплень від свинячого грипу оцінюється приблизно в 10-20 млрд. доларів.

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