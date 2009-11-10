Держкомстат підрахував інфляцію за жовтень

Базова інфляція в Україні в жовтні поточного року проти вересня становила 0,8%, з початку року – 13,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

При цьому у Держкомстаті відзначили, що у жовтні 2008 року проти вересня поточного року базова інфляція становила 1,3%, у січні-жовтні 2008 р. – 17,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в жовтні 2009 р. щодо вересня становила 0,9%, з початку року – 10,1%, до жовтня 2008 року – 14,1%, у січні-жовтні 2009 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року - 16,5%.

Довідка УНІАН. Інфляція у січні-жовтні 2008 року порівняно з аналогічним періодом 2007 року, становила 25,8%, у жовтні 2008 року до жовтня 2007 року – 23,2%, у жовтні 2008 року до вересня 2008 року – 1,7%, у січні-жовтні 2008 року (до грудня 2007 року) – 18%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).