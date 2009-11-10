Тимошенко розповіли про препарат набагато кращий за Таміфлю

Уряд розглядає можливість закупівлі дієвих препаратів на випадок виникнення другої та третьої хвилі зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час наради у Вінниці.

«Зараз ми якраз відпрацьовуємо, де закуповувати, які препарати закуповувати на випадок другої, третьої хвилі захворювань», - повідомила вона під час виступу головного інфекціоніста Вінницької області Лариси МОРОЗ.

Л.МОРОЗ розповіла, що урядом США зараз фінансуються дослідження з нового противірусного препарату “Терамівір”. «Цей препарат у кілька разів ефективніший, ніж «озельтамівір» («таміфлю»). «Терамівір» має менше побічних ефектів і показує свою ефективність відносно нових штаммів вірусу грипу», - додала вона.

На запитання Ю.ТИМОШЕНКО стосовно прогнозів ВООЗ щодо кількості летальних випадків в Україні від «свинячого» грипу головний інфекціоніст Вінницької області сказала: «Я думаю, що вони просто не оцінюють те, які в нас застосовані організаційні заходи й самовідданість лікарів, яка має більш високу виразність, ніж у європейських країнах».

Крім того, під час наради Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що друга хвиля захворювань на грип прогнозується на січень наступного року і третя – на початку березня. «До цього періоду я пропоную зробити нескорочуваний запас медикаментів, які мусять бути у лікарнях на другу хвилю, якщо її не буде – добре, термін зберігання ліків до 2017 року», - сказала вона.

Прем’єр-міністр України також наголосила на необхідності зберігання в держрезерві не марлі, а вже готових пов’язок, яких слід нашити до початку наступних хвиль грипу.