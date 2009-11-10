У Закарпатті оголосили штормове попердження

У Закарпатті оголосили штормове попередження у зв’язку з сильними опадами, очікують підвищення рівнів води в річках.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, вночі та вранці 11 листопада по Закарпатській області та в Ужгороді очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі.

Крім того, попереджають рятувальники, на високогір’ї Закарпатської області очікуються сильні опади з мокрим снігом.

Також в області очікується посилення південно-східного вітру в гірських районах до 19-24м/с.

У Центрі пропаганди також повідомляють, що за минулу добу на річках Закарпатської області відбувалося підвищення рівнів води на 10-80 см. Оскільки протягом наступних двох діб очікуються дощі, місцями сильні, то на річках області прогнозується поступове підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м.