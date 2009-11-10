Діабет сприяє розвиткові грипу А/Н1N1, і навпаки

Експерти вважають, що грип А/Н1N1 є “пропускним механізмом” до захворювання на цукровий діабет.

Як передає кореспондент УНІАН, голова правління Української діабетичної федерації Валентина ОЧЕРЕТЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила, що до 80% хворих на грип А/Н1N1 належать до категорій найбільш схильних до захворюваності: вагітні жінки, хворі на цукровий діабет, серцево-легеневі та неврологічні розлади.

За її словами, грип призводить до послаблення імунітету, а це, у свою чергу, може стати поштовхом для розвитку цукрового діабету, і навпаки, люди, хворі на діабет, є вразливими до вірусу А/Н1N1.

Зважаючи на серйозність епідемічної ситуації, Кабінет міністрів розпорядженням від 14 січня 2009 року “Про схвалення Концепції Державної цільової програми “Цукровий діабет” на 2009-2013 роки” виділив на 2009 рік 234 млн. грн. Як повідомив головний позаштатний ендокринолог Міністерства охорони здоров’я Андрій КВАЧЕНЮК, також уряд додатково надає МОЗ 160 млн. грн. у зв’язку з епідемією грипу.

А.КВАЧЕНЮК також повідомив, що в Україні вже створено 250 шкіл із самоконтролю цукрового діабету та реєстр людей, хворих на діабет.

“Таким чином МОЗ контролює ситуацію в регіонах”, - зауважив він.

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 12% людей, які захворіли або померли від грипу А/H1N1, є хворими на цукровий діабет.

Нагадаємо, що 14 листопада оголошено Всесвітнім днем діабету.