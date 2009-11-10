Тимошенко обіцяла надвечір гроші на хірургічний корпус

Вінницька обласна лікарня ім. Пирогова до кінця дня отримає 4,6 млн. грн. на будівництво нового хірургічного корпусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне розпорядження повідомила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час перебування у Вінницькій області.

«Я думаю, що вже зараз ми можемо звітувати, що гроші вийшли із Києва і вже в дорозі і до вечора будуть, думаю, у вас», - повідомила вона.

Прем’єр-міністр наголосила, що «хірургічний корпус ми не тільки добудуємо, а протягом 3 діб область надасть нам орієнтовну специфікацію на закупівлю обладнання для хірургічного корпусу». Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що не варто втрачати час, а варто підтримати той темп розвитку галузі охорони здоров’я, який зараз набрала Вінницька область. «Ми бачимо динаміку з якою розвивається у вас система охорони здоров’я, і виникає наснага підтримати цей ваш рух, причому підтримувати суттєво», - сказала вона.

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА Олександр ЖУПАНОВ, загальна сума фінансування будівництва даного корпусу на цей рік з держбюджету передбачена в сумі 6,5 млн. грн., 1,9 млн. грн. були виділені урядом раніше та уже задіяні в будівництві хірургічного корпусу. «Тобто, при отриманні 4,6 млн. грн. – буде забезпечено 100% фінансування, яке передбачено на цей рік», - повідомив О.ЖУПАНОВ.

За його словами, загалом на добудову цього об’єкта необхідно близько 40 млн. грн. Будівництво ведеться за рахунок співфінансування коштів держбюджету та обласного.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька обласна державна адміністрація цього року спрямувала 2 млн. грн. на будівництво хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. В 2008 році Вінницька облдержадміністрація виділила 8,6 млн. грн. на відновлене в 2007 році будівництво хірургічного корпусу.

Довідка УНІАН. Будівництво хірургічного корпусу обласної лікарні було розпочато в 1995 і заморожене в 1996 році через припинення фінансування.

На сьогодні у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Пирогова функціонує 20 стаціонарних відділень на 736 пацієнтів, поліклініка й 11 параклінічних відділень.

Щорічно в обласній лікарні ім. Пирогова проходять лікування понад 25 тис. пацієнтів, з яких близько 9 тис. потребують хірургічного втручання.