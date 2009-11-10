Яценюк: авіацію, флот і ракетні війська треба створити заново

Кандидат на пост Президента України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в українській армії перш за все треба модернізувати військову авіацію, ракетні війська і Військово-морські сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні під час прес-конференції у Севастополі.

На його думку, на сьогодні Сухопутні війська ще не потрібно модернізувати, а найважливіші пріоритети - це авіація, ракетні війська і ВМС. “Це те, що негайно повинно бути просто створене заново”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

У разі свого обрання президентом А.ЯЦЕНЮК гарантує виконання програми зі створення корабля типу “Корвет”. “У нас немає іншого виходу. У Севастополі повинні стояти українські кораблі з українськими прапорами”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, де держава може взяти кошти на сильні Збройні сили, кандидат у президенти сказав: “Щодо боєздатності армії, то тут справа не лише в ресурсах, а і в самій системі, системі управління армією, що ми хочемо зробити”. За словами А.ЯЦЕНЮКА, він не буде “обіцяти контрактної армії, на відміну від “неї” і від “нього”. Це все із однієї і тієї системи обіцянок… Але моя модель передбачає формування Сил швидкого реагування, і саме Сили швидкого реагування - виключно на контрактній основі” з високими зарплатами військовослужбовцям.

За його словами, “призов в армію залишиться, але при цьому ми зараз розглядаємо питання щодо скорочення призову до 9 місяців”.

А.ЯЦЕНЮК підсумував, що саме такі базові реформи треба провести в армії.