В Одесі вимагають арештувати екс-депутата Маркова

Сьогодні близько ста активістів руху «Комітет оборони Одеси» і громадської організації «Вільна Одеса» пікетували Слідче управління УМВС в Одеській області, протестуючи проти затягування з розслідуванням кримінальної справи стосовно екс-депутата Одеської міськради Ігоря МАРКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали в руках плакати "Закон - один для всіх", "Що переможе - гроші Маркова чи Закон України?" тощо.

«Ми вимагаємо затримання і взяття під варту Ігоря МАРКОВА, підозрюваного правоохоронними органами в побитті учасників мирної акції біля будівлі облдержадміністрації 2 серпня 2007 року», - заявив співкоординатор «Комітету оборони Одеси» Сергій ГУЦАЛЮК.

Лідер "Вільної Одеси" Марк СОКОЛОВ передав звернення учасників пікету начальнику Слідчого управління УМВС в області Сергію ЦИПАРУ і копію медичної довідки, яка свідчить про те, що, зокрема, побитий Віталій БЕЗЕДА одержав третю групу інвалідності внаслідок удару по голові, який він одержав під час акції в серпні 2007 року.

Пікетники також передали диск з відеоматеріалами, що підтверджують факт побиття І.МАРКОВИМ і його охоронцями учасників пікету.

У свою чергу, начальник Слідчого управління облУВС С.ЦИПАР запевнив учасників акції в об`єктивності розслідування резонансної справи.

Як повідомляв УНІАН, І.МАРКОВ - лідер партії "Родина", існування якої було визнане недійсним Міністерством юстицій України 8 вересня нинішнього року, був оголошений в розшук на території України 10 вересня 2009 року.

Постанову про оголошення в розшук було винесено у зв`язку з тим, що І.МАРКОВ не з`явився на допит у зв`язку з порушенням стосовно нього кримінальної справи за звинуваченням у побитті учасника мітингу ВО "Свобода" 2 вересня 2007 року згідно з ч.2 ст.296 Кримінального кодексу ("злісне хуліганство").

27 жовтня І.МАРКОВ повернувся до Одеси. Весь цей час І.МАРКОВ, за його словами, перебував на лікуванні в одній з підмосковних клінік.

Як заявив 28 жовтня глава МВС України Юрій ЛУЦЕНКО, коментуючи в Ужгороді повернення І.МАРКОВА до України, поки громадянин І.МАРКОВ проходить як свідок у двох кримінальних справах, але «його статус може змінитися». Одна справа, нагадав він, пов`язана з жорстоким побиттям учасників законного мітингу, друга – з організацією протиправного перекриття магістралі «Одеса-Київ».