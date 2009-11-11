Литвин про газ і вибори

Механізм розрахунків України з Російською Федерацією за енергоносії має бути «абсолютно прозорим».

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на прес-конференції у Запоріжжі, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, В.ЛИТВИН охарактеризував ситуацію із розрахунками за поставки російського газу як «надзвичайно складну» і спрогнозував, що її відкрита і реальна оцінка неможлива до завершення президентської кампанії.

В.ЛИТВИН зазначив, що незважаючи на складність ситуації, триває процес зволікання з її оцінкою. «Діє принцип: дотягнути за будь-яку ціну до 17 січня, а далі – хоч потоп», - сказав він.

Разом з тим, на переконання керівника парламенту, механізм подальших розрахунків з Російською Федерацією за енергоносії має бути «абсолютно прозорим», і, за його словами, необхідно знати, за рахунок чого – «чи емісій, чи зовнішніх запозичень, чи за рахунок оплати транзиту газу за наступний рік» буде здійснюватися оплата.

На думку В.ЛИТВИНА, було б доцільним обговорити це питання на засіданні Верховної Ради України за участю керівництва уряду. Разом з цим, він не виключив, що обговорення може призвести до того, що парламентську трибуну політичні сили використовуватимуть для взаємних обвинувачень. «Мені б цього не хотілося», - сказав керівник парламенту.