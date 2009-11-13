За добу від грипу і ГРВІ померли 26 людей

В Україні кількість померлих від наслідків грипу і ГРВІ зросла до 265 осіб.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров`я України, за минулу добу кількість жертв епідемії збільшилася на 26 осіб: 4 осіб - померли у Закарпатській області, по троє осіб – у Київській, Хмельницькій та Черкаській, по двоє – в Івано-Франківській, Львівській, Сумській, по одній особі померли у Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Чернігівській та в Києві.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 1 млн. 308 тис. 911 осіб, в тому числі за останню добу 55 тис. 353 осіб. Госпіталізовано з початку епідемії 69 тис. 691 особу, за останню добу - 4 тис. 76 осіб, з яких в реанімації перебувають 404 особи.

Епідемічний поріг перевищено у 21 області та в Києві.

У повідомленні не йдеться про кількість випадків захворювання на грип A/H1N1.