Тимошенко розказала, як дотувала хімпром за рахунок уряду

Завдяки діям уряду, спрямованим на запобігання кризі в промисловості, деякі підприємства хімічної промисловості на сьогодні відновили роботу на повну потужність. Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у суботу на брифінгу в Сєвєродонецьку, передає кореспондент УНІАН.

«Коли ми знизили ціну на газ (для підприємств хімпрому – УНІАН), і за рахунок уряду дотували кожне хімічне підприємство, то, безумовно, собівартість продукції знизилася, і на сьогодні можна було довести по деяких підприємствах до 100 % рівень виробництва, по деяких підприємствах на рівні 70-90%. Це серйозний рух вперед. І можна сказати, що з кризою на цих підприємствах ми справилися і не дали зруйнувати трудові колективи, знизити зарплати – не дали зруйнувати підприємства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, підкреслила прем`єр-міністр, значну позитивну роль для поліпшення ситуації в хімічній промисловості зіграв і Меморандум, підписаний урядом і керівниками підприємств хімпрому, яким зокрема, передбачалося заморожування тарифів на залізничні перевезення і електроенергію.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що дію цього Меморандуму буде подовжено на перший квартал 2010 року, а у разі потреби і на триваліший термін.

«Це значить, що ці пільгові умови, які дотуються за рахунок бюджету для хіміків, діятимуть і зміцнюватимуть наші підприємства, поки криза в світі не закінчиться. Якщо криза триватиме довше, ніж до кінця першого кварталу 2010 року, ми й далі залишатимемо підтримку держави для хімічних підприємств», - пообіцяла прем`єр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що хімпідприємствам необхідно буде надати ліцензії на розробку і видобуток не тільки природного газу, але й інших корисних копалин, необхідних для виробництва.