Грип забрав життя 299 українців

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні з початку епідемії грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на 15 листопада померло 299 людей.

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті МОЗ.

З них за останню добу померло 17 осіб, усі дорослі, одна жінка – з категорії “вагітні та породіллі”.

Загалом з початку епідемії – з 29 жовтня – було зареєстровано 1 млн. 364 тис. 939 осіб, які захворіли на ГРЗ та грип, за останню добу – 17 401 чоловік.

З початку епідемії було госпіталізовано 75 тис. 862 особи, за останню добу – 2489 чоловік. Вже виписано – 40 тис. 490.