Суд визнав трьох комунальників винними у вибуху в Євпаторії

Сімферопольський районний суд сьогодні оголосив рішення у справі про вибух у п`ятиповерховому будинку в Євпаторії в грудні 2008 року, вирок ухвалено трьом комунальникам.

«Версія слідства про вибух газу знайшла своє повне підтвердження в суді», - сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Криму, переданому агентству УНІАН.

Суд погодився з позицією наглядового відомства й визнав провину начальника, майстра та електрогазозварника комунального підприємства в інкримінованих ним злочинах.

Начальнику й майстру за порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою, службову недбалість призначено покарання у вигляді 6 і 7 років позбавлення волі.

Електрогазозварник за вбивство по необережності, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, необережне знищення або пошкодження майна засуджений до 8 років ув’язнення.

«У обвинувачених є можливість оскаржити вирок, який ще не набув чинності», - зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії прогримів увечері 24 грудня 2008 року.

Внаслідок вибуху й часткового зруйнування будинку загинули 27 людей.

Працівники комунального підприємства, порушуючи закон, зберігали балони з газом у підвалі будинку.

Матеріали розслідування прокуратури, направлені до суду в травні 2009 року, склали 41 том. Зокрема це результати понад 50 експертиз і допити понад 800 свідків.