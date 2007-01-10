У київських супермаркетах продавали деревне вугілля з Чорнобиля

У Поліському районі Київщини співробітники облуправління по боротьбі з економічними злочинами виявили два підпільні цехи з виробництва деревного вугілля. Радіоактивний фон готової продукції, яка, за словами правоохоронців, поставлялася до супермаркетів столиці, в 4 рази перевищував гранично допустиму концентрацію.

Виявилося, що розпізнати в магазині отруту неможливо, оскільки на полиці цей товар, як підозрюють УБОЗівці, потрапляв вже після розфасовки в звичайну упаковку із всім необхідним маркуванням про сертифікацію і проходження радіологічного контролю. Шашлики на такому «супермаркетівському» вугіллі здорово опромінять всіх, хто стоятиме у мангалу.

Один з цехів розташовувався неподалік від зони відчуження Чорнобильської АЕС. Зловмисники налагодили випалення заготовленої деревини у печах і там же упаковували вугілля в мішки вагою від 10 до 25 кг. На момент міліційної перевірки «підприємці» встигли сховатися. Порушено кримінальну справу за фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами, що передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

У київській організації Товариства захисту прав споживачів повідомили, що скарг від покупців з приводу сумнівної якості деревного вугілля не надходило. Воно і зрозуміло: навряд чи покупець побіжить проводити радіологічну експертизу купленого в магазині вугілля. УБОЗ розшукує фірми, що розфасовували «чорнобильську вуглинку».

Обкомз посиланням на сьогодні