Мощі Папи Римського зберігаються в Києво-Печерській лаврі

20 листопада заступник київського міського голови – секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ вручив офіційному представнику Папи Римського (нунцію) в Україні архієпископу Івану ЮРКОВИЧУ свідоцтво про право власності на будинок Апостольської нунціатури в Україні по вулиці Тургенєвська, 40-а.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у червні 2009 року мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ передав Апостольській нунціатурі свідоцтво про право власності на землю. Виконуючи обіцянку співпрацювати з представництвом Святого престолу і надавати всіляку допомогу, київська влада в найкоротші терміни оформила також право власності на будинок нунціатури.

І.ЮРКОВИЧ подякував київській владі за співробітництво.

Архієпископ зазначив, що після завершення оформлення всіх документів на дипломатичне представництво Ватикану в Україні він вважає свою місію виконаною.

„Ми пов’язані з Києвом тісними вузами, адже в Києво-Печерській лаврі зберігаються мощі Папи Римського (Климент I. - УНІАН). Тому наша присутність тут має свій глибокий сенс. Україна – це країна, де посольство Ватикану має бути обов’язково”, - сказав І.ЮРКОВИЧ.

Він також вручив О.ДОВГОМУ медаль з нагоди 80-річчя проголошення держави Ватикан.