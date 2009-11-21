Сьогодні у Києві - фінал Дитячого Євробачення

У суботу, 21 листопада, юні співаки з 13 країн змагатимуться за перемогу у фіналі дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2009, який відбудеться в київському Палаці спорту.

Як повідомляють «Подробиці», на конкурсі виступатимуть представники Швеції, Вірменії, Румунії, Росії, Сербії, Грузії, Нідерландів, Кіпру, Мальти, Бельгії, Македонії, Білорусі та України.

Україну представляє переможець національного відбіркового туру Андранік АЛЕКСАНЯН із Хмельницької області.

Сьомий міжнародний дитячий пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2009" офіційно стартував у Києві 16 листопада, незважаючи на епідемію грипу в Україні.

Музичний конкурс серед дітей від 10 до 15 років проводиться з 2003 року. На відміну від дорослого конкурсу тут країна-переможець не отримує автоматичного права на організацію заходу наступного року, місце проведення визначає оргкомітет. У 2009 році право прийняти "Дитяче Євробачення" отримав Київ.