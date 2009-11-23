У пожежі на Київщині загинуло троє людей

10:37, 23 листопада 2009
Суспільство
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Трагедія у Бориспільському районі

На Київщині, поблизу села Вишеньки Бориспільського району, на території садового товариства „Либідь-2” у металевому побутовому вагончику сьогодні вночі виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.

 

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