У пожежі на Київщині загинуло троє людей
10:37, 23 листопада 2009Суспільство
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Трагедія у Бориспільському районі
На Київщині, поблизу села Вишеньки Бориспільського району, на території садового товариства „Либідь-2” у металевому побутовому вагончику сьогодні вночі виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.
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