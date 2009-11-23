Кияни зібрали близько 4,5 млн грн на боротьбу з грипом

За ініціативи фонду Eurolab, кияни зібрали близько 4,5 млн гривень на боротьбу з епідемією грипу, повідомив УНІАН засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, завдяки участі мешканців Києва – різного матеріального статку - цю суму зібрали за кілька днів. «Я особливо вдячний тим людям, які виявили нам довіру, хто допоміг доставити маски і таміфлю протягом одного дня. Завдяки цьому ми допомогли понад 20 столичним лікарням, 7 пологовим будинкам, 5 дитячим лікарням, а також аеропорту Бориспіль. Ми відчуваємо особливу радість, що вдалося так швидко вирішити ці питання,» - зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він також подякував всім міжнародним організаціям, які допомагали Україні під час епідемії грипу A/H1N1. «У боротьбі з пандемією нам допомагали 22 країни миру. Ми повинні бути вдячні всім", - сказав президент фонду Eurolab.

Довідка УНІАН. Мета громадської ініціативи народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип і інформувати про особливості перебігу хвороби і запобіжні засоби. Однією з перших ініціатив, здійснених народним штабом за підтримки благодійного фонду «Eurolab», була організація безкоштовних пунктів тестування на грип А/H1N1 у найбільших торгово-розважальних центрах Києва.

Про особливості грипу А/H1N1 і перебігу хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua