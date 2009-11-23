25 листопада о 12.00 в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ», в залі „Сінематека” відбудеться прес-конференція з нагоди проведення в Києві «Фестивалю Сучасного Угорського кіно» .

Організатори проекту – Посольство Угорської Республіки в Україні та Продюсерська агенція «Артмедіа».

Учасники прес-конференції:

Андраш Баршонь – Надзвичайний та Повноважний Посол Угорської Республіки в Україні, Юрій Черниш – Директор Продюсерської агенції «Артмедіа».

Пал Сандор – всесвітньо відомий угорський кінорежисер, продюсер.

Пал Сандор, виконавчий директор кіностудії «Hunnia Filmstudio», всесвітньо відомий угорський режисер і продюсер. У середині шістдесятих років, після закінчення Академії театрального і кіномистецтва, почав працювати у кінокомпанії Studio 3 («Mafilm»), і понад 20 років присвятив кіностудії «Hunnia Filmstudio», де з 1985 по 1989 був заступником директора. Пал Сандор довго викладав в Академії театрального і кіномистецтва. Понад 10 років він був власником і виконавчим директором студії «Novofilm», угорсько-німецької виробничої кінокомпанії. У 2000 році він заснував власну кінофірму «Filmstreet».

З 2003 року Пал Сандор працював виконавчим директором кіностудії «Hunnia Filmstudio», найбільшої угорської групи з виробництва фільмів, яка щорічно випускала у світ 2-3 художні повнометражні, короткометражні і документальні фільми. Пал Сандор – лауреат найбільш почесних кінопремій Угорщини: премії Лайоша Кошута, премії Бели Балаш і премії за значний внесок у розвиток акторського мистецтва, а також володар 24-х міжнародних нагород, серед яких – Срібний Ведмідь Берлінського кінофестивалю, премія ФІПРЕСІ Канського фестивалю, Срібний Г’юго Чикагського кінофестивалю, премія критиків фестивалю у Карлових Варах.

Під час прес-конференції учасники заходу докладніше розкажуть про особливості угорського кінематографу, його розвиток, про перспективи поглиблення культурних зв’язків між Угорщиною та Україною в сфері кінематографії.

Після прес-конференції відбудеться прес-показ фільму-учасника Фестивалю Сучасного Угорського кіно «Ноїв ковчег» режисера Пола Сандора.

Фестиваль буде проходити з 25-го по 30-е листопада 2009 р.

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