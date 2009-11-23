Чинний глава держави, кандидат у Президенти України на другий строк Віктор ЮЩЕНКО планує запровадити спеціальні податкові суди, які вирішуватимуть податкові, митні та інші фіскальні спори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, презентуючи свою передвиборчу програму в “Українському домі” в Києві.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що держава має запровадити додаткові стимули для підприємств, спеціальні програми трудової мобільності і гнучкого реагування освіти на ринковий попит.

За його словами, практику введення додаткових податків та зборів, стягування податків наперед, подвійного оподаткування прибутку буде категорично припинено. Він обіцяє, що податок на додану вартість відшкодовуватиметься вчасно, а система оподаткування доданої вартості буде приведена у відповідність із європейським законодавством.

«Ми знизимо штрафні санкції до підприємств, продовжимо граничні терміни подання звітності і терміни подання апеляцій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що будуть запроваджені спеціальні податкові суди, які вирішуватимуть податкові, митні та інші фіскальні спори.