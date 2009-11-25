Двоє чоловіків вивезли жінку за місто і підпалили

У Мелітополі Запорізької області двоє чоловіків облили бензином і підпалили 30-річну місцеву жительку.

Інформацію про це УНІАН офіційно підтвердили в Мелітопольському міськвідділі міліції.

"Справді, 20 листопада о 23.25 в чергову частину Мелітопольського міськвідділу ГУМВС у Запорізькій області з 1-ї міськлікарні Мелітополя надійшло повідомлення про те, що до них з території Нового Мелітополя (приватний сектор на околиці міста - УНІАН) з опіками 80% поверхні тіла та опіками дихальних шляхів доставлена жінка 1979 р.н. Виїхавши на місце події, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що опіки жінка дістала внаслідок того, що двоє чоловіків облили її бензином і підпалили", - повідомила помічник начальника Мелітопольського міськвідділу міліції Ганна ЗОЛОТАРЬОВА.

За її словами, скоївши злочин, зловмисники зникли на тому ж автомобілі, на якому вивезли жінку на околицю, проте вже через добу були затримані.

"Зловмисниками виявилися 25-річний і 34-річний жителі Мелітополя. Жоден з них раніше не був судимий і не перебував на обліку. За попередніми даними, на злочин вони пішли після сварки, що виникла між ними і потерпілою після дня спільного розпивання спиртних напоїв", - повідомила Г.ЗОЛОТАРЬОВА, зазначивши, що обидва затриманих перебувають під вартою. Порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".