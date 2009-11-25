Експерт наголошує на неприпустимості примусової вакцинації

Вакцинація проти пандемічного грипу не повинна здійснюватися примусово і можна говорити про її проведення тільки після дотримання всіх законодавчих актів щодо ввезення, реєстрації і застосування відповідної вакцини. У цьому переконаний народний депутат від групи «за Україну!», член комітету ВР з питань охорони здоров’я Володимир Карпук. Свою позицію він оприлюднив на офіційному сайті Громадського Руху «За Україну!»

«Проводити вакцинацію проти грипу потрібно виключно на добровільній основі, - наголошує член групи «За Україну!». – Це потрібно робити тільки після дотримання всіх законодавчих актів щодо ввезення, реєстрації і застосування відповідної вакцини».

«Відповідно до закону про захист населення від інфекційних захворювань, є чітко визначені щеплення, які потрібно певним категоріям людей проводити обов’язково, але не примусово, - пояснив член комітету з питань охорони здоров’я. – До них відносяться щеплення проти туберкульозу, дифтерії та інших захворювань. Але вакцинація проти пандемічного грипу до цієї категорії не відноситься».

Володимир Карпук вважає, що можна говорити про обов’язковість вакцинації проти грипу для певної категорії людей, які забезпечують ті ділянки роботи, які повинні функціонувати за будь-яких умов. До цієї категорії, за його словами відносяться працівники транспорту, водопостачання, медики тощо.