Тимошенко: урожай зерна цього року буде теж рекордним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що цього року урожай зерна буде також рекордним, і не набагато менше минулорічного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявила сьогодні в ході урочистих зборів із нагоди Дня працівників сільського господарства.

«Цього року ми виходитимемо з ще одним рекордом зі збору зернових, тому що він зовсім не далеко пішов від попередніх результатів 2008 року. І 53,3 млн. тонн (зерна – УНІАН), я думаю, цього року буде майже підтверджено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що якщо цього року Україна дещо програла в кількісних обсягах, то істотно виграла в якості зерна.

«Якщо порівнювати минулий рік і цей по грошах, які отримали сільські господарства від збору зернових, то якраз цей рік буде рекордним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Міністерство аграрної політики України підвищило прогноз урожаю зерна цього року на 9,3% – до 47 млн. тонн. Раніше Мінагрополітики прогнозувало урожай зерна за підсумками 2009 року на рівні 42,9-43 млн. тонн.