Президент помилував 48 засуджених
20:50, 25 листопада 2009Суспільство
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Підписано указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 48 засуджених, при цьому задоволено 104 клопотання громадян та народних депутатів.
Як повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на Службу з питань помилування, серед помилуваних – 14 жінок і 34 чоловіки. Із них – 27 молодого віку, 3 похилого, 2 інваліди, 2 багатодітних та інші.
З початку року глава держави підписав 10 указів про помилування 509 осіб. Із них 243 засудженим основну міру покарання скорочено, 266 звільнені від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.
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