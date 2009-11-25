Президент помилував 48 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 48 засуджених, при цьому задоволено 104 клопотання громадян та народних депутатів.

Як повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на Службу з питань помилування, серед помилуваних – 14 жінок і 34 чоловіки. Із них – 27 молодого віку, 3 похилого, 2 інваліди, 2 багатодітних та інші.

З початку року глава держави підписав 10 указів про помилування 509 осіб. Із них 243 засудженим основну міру покарання скорочено, 266 звільнені від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.