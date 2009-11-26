Тимошенко: люди навіть не відчують як зміниться ціна на газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ціна на природний газ для промисловості в першому півріччі 2010 року не зміниться.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі “5-го каналу”.

"Я можу абсолютно точно стверджувати, що і з 1 січня, люди навіть не відчують, як зміниться формула, як буде встановлена ціна на газ. І більше того скажу, по тим прогнозам, які ми зараз маємо, ціни на нафту, на мазут, на газоль, а це і є складові формули, у нас як мінімум в першому півріччі ціна для промисловості на природний газ не зміниться, вона буде така, як і була у 2009 році", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду вважає, що всі гучні заяви про газ кандидатів у Президенти необхідно "фільтрувати". "Я мушу їх всіх заспокоїти, а в першу чергу заспокоїти всіх промисловців, підприємців, ціна на газ, як мінімум перші півроку наступного, буде такою, як була в цьому році. Це називається стабільність, тому що весь 2009 рік ціна була стабільна як для людей в побуті, я це пообіцяла, я витримала, так і для промисловців і підприємців", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що делегація НАК "Нафтогаз України” перебуває в Росії тільки для узгодження обсягу поставок природного газу на наступний рік.

"По газу у нас все буде добре, все буде в порядку і без будь-яких стресів. А делегація наша НАК "Нафтогазу” поїхала до Росії тільки з одного приводу: так як передбачено контрактом, узгодити обсяг газу на наступний рік такий, який потрібен Україні. І немає ніякого насилля в цьому. Який ми заявимо обсяг газу, такий і буде прийнятий для забезпечення України на наступний рік", - зазначила глава уряду.