Ющенко про уряд, щеплення і друк грошей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд відповідально поставитися до проведення щеплень від інфекційних хвороб, а також інших заходів із підготовки України до можливих другої та третьої хвиль епідемії грипу.

Як повідомляється на офіційному сайті Глави держави, на цьому наголосила на брифінгу прес-секретар В.Ющенка Ірина ВАННИКОВА.

Вона підкреслила, що Президент вимагає від уряду змістити у цій підготовці акценти з реклами досягнень, отриманих у останній момент, на реальну роботу. А саме: ретельну підготовку і проведення вакцинації; недопущення спроб зловживань і порушення законодавства при підготовці і проведенні щеплень; докладне роз’яснення громадянам усіх питань, пов’язаних зі щепленням.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент нагадує, що щеплення громадян має відбуватися без штурмівщини, без гонитви за видовищами і показниками звітності. «Уряд має багато надолужувати в питанні щеплення громадян від інфекційних хвороб - і це стосується не тільки грипу. Ця кампанія повинна підвищити безпеку людей, а не створити додаткові ризики їх здоров’ю», - передала позицію глави держави І.ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО також заявляє про неприпустимість намагань змішати боротьбу з епідемією і пандемією (тобто, всесвітньою епідемією) зі спробами протягнути через парламент рішення, які будуть згубними для української економіки. «Йдеться, насамперед, про бажання уряду фактично примусити Національний банк України до друку нічим не забезпеченого 1 мільярда гривень, який має піти начебто на боротьбу з грипом», - сказала прес-секретар.

«Виділення – а фактично друк – таких коштів за схемою, яку пропонує уряд, означатиме серйозну загрозу обвалу національної валюти і стрімкого зростання цін – гіперінфляції», - додала І.ВАННИКОВА.

Президент України наголошує, що у своїх зауваженнях до повернутого ним до Верховної Ради закону щодо виділення 1 млрд. грн. уже запропонував депутатам інший спосіб фінансування боротьби з епідемією, який не викличе згубних наслідків для економіки України і дозволить чітко контролювати, на що буде витрачено кошти.