Віктюк став Народним артистом Росії
12:49, 26 листопада 2009Суспільство
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Указ підписав Медведєв
Художній керівник державного закладу міста Москви «Театр Романа Віктюка» Роман ВІКТЮК став Народним артистом Росії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ підписав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Наголошується, що Р.ВІКТЮКА нагороджено «за великі заслуги у сфері театрального мистецтва».
Р.ВІКТЮК народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Народний артист України. Після закінчення в 1956 році акторського факультету ДІТМ (рос. ГИТИС) працював у театрах Львова, Києва, Твері і Вільнюса.
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