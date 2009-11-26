Віктюк став Народним артистом Росії

Указ підписав Медведєв

Художній керівник державного закладу міста Москви «Театр Романа Віктюка» Роман ВІКТЮК став Народним артистом Росії. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ підписав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Наголошується, що Р.ВІКТЮКА нагороджено «за великі заслуги у сфері театрального мистецтва». Р.ВІКТЮК народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Народний артист України. Після закінчення в 1956 році акторського факультету ДІТМ (рос. ГИТИС) працював у театрах Львова, Києва, Твері і Вільнюса.

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