95–96% померлих від грипу на Львівщині лікували «Таміфлю»

Приблизно 95–96% померлих від грипу на Львівщині лікували препаратом «Таміфлю». Про це, як повідомляє ЗІК, на сесії Львівської облради заявив начальник головного управління охорони здоров`я Львівської ОДА Віктор Кімакович.

«Таміфлю» – далеко не панацея. Це противірусний препарат. Про те, що його застосування дуже серйозно вплинуло на лікування хворих, я сказати не можу», – сказав Кімакович.

З його слів, лікарі не могли призначати цей препарат хворим з нирковою недостатністю, оскільки препарат нефротоксичний і може ускладнити ситуацію.

Кімакович зазначив, що Львівщина була повністю забезпечена «Таміфлю» у період епідемії і зараз є надлишок препарату у медичних закладах області.