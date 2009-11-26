Останні 80 тонн протитанкових мін вивезли з військового складу

Зі складу інженерних боєприпасів 1-го розряду № 5909, розташоваого поблизу міста Гайсин Вінницької області, вивезли останню партію вибухонебезпечного вантажу - близько 80 тонн протитанкових мін.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Вінницької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, вантаж буде частково перевезено на інші інженерні склади Збройних сил України, а частково утилізовано на вітчизняних підприємствах.

Командувач військ Західного оперативного командування генерал-лейтенант Михайло КУЦИН зауважив, що ця подія є визначною не лише для цього регіону, а й для державі. Із вивезенням зі складу №5909 останнього боєприпасу сьогодні, за його словами, фактично перестав існувати ще один військовий об’єкт надзвичайної небезпеки. В 9-кілометровій зоні звільнено від страху місцеве населення, додав він.

М.КУЦИН відзначив, що розформувавши склад інженерних боєприпасів, економія державних коштів лише цього року становитиме близько 5 млн. грн. А вже у наступному держава заощадить 11 млн. грн.

М.КУЦИН також зазначив, що впродовж 2009 року з цього складу до місць зберігання та утилізації боєприпасів було вивезено 11 тис. 800 тон небезпечного вантажу. А протягом року на території Західного оперативного командування було розформовано три об’єкта надзвичайної небезпеки. Зокрема, йдеться також про військові склади у Славуті (Хмельниччина) та Брюховичах (Львівщина).