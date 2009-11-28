СОТ: Україна третя в світі за експортом кормового зерна

За оцінками Секретаріату Світової організації торгівлі, в 2008–2009 роках Україна стала третьою в світі країною за обсягами експорту кормового зерна після США та Аргентини і посіла шосте місце за експортом пшениці і пшеничного борошна після США, ЄС, Канади, Росії та Австралії.

Як повідомляється на сайті СОТ, експорт українського зерна склав 10,7% від світових продаж, а експорт пшениці і пшеничного борошна - 9,5%.

Крім того, за даними СОТ, у 2007 році Україна була шостою за експортом насіння олійних культур і знежиреного сухого молока і сьомою за експортом сиру.

На засіданні Комітету СОТ із сільського господарства 19 листопада було зазначено, що за останні 20 років глобальний експорт сільськогосподарських товарів потроївся, а останнім часом такі країни, як Білорусь, Індія, Китай, США, Україна і Чилі, зробили прорив в експорті продовольчих товарів.