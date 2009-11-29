Акція «Вихідні за півціни» пройде у Львові

У Львові до Дня Святого Миколая 19-20 грудня пройде акція «Вихідні за півціни» - на 50% буде знижено ціни у готелях, ресторанах, туристичних агенціях і розважальних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, уже зараз до участі в акції зголосилися 9 готелів, 3 хостели, 10 туристичних агенцій, 28 ресторанів і кав’ярень, а також ряд розважальних закладів.

Організаторами проекту є Львівська міська рада спільно з представниками туристичної сфери Львова.

З 11 грудня до 30 січня у центрі міста буде проходити «Львівський різдвяний ярмарок». Вздовж будівлі музею «Арсенал» з 11 до 20 грудня пройде ярмарок подарунків «Миколаївський ярмарок», а 19 грудня урочисто відкриють міську ялинку.

З 6 до 21 січня туристи і львів‘яни матимуть змогу відвідати у центрі міста фестиваль «Різдво у Львові».

Традиційно 6 січня на площі Ринок встановлять велику Різдвяну шопку, а на проспекті Свободи - Різдвяного дідуха.