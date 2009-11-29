Відновився автомобільний рух через кордон із Словаччиною

Сьогодні зранку було відновлено автомобільний рух у пункті пропуску «Малий Березний – Убля» на українсько-словацькому кордоні.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО, рух відновлено з 8-ї години ранку.

Він також уточнив, що пункт пропуску буде відкритий лише для подорожуючих, які перетинають державний кордон на автомобілях. «Для пішоходів надалі пункт пропуску залишається зачиненим», - додав прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада головний прикордонний уповноважений Словацької Республіки офіційним листом поінформував українську сторону, що у зв’язку з активним поширенням епідемії грипу на території України та необхідністю обмеження поширення її на територію Словаччини відповідно до розпорядження віце-прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ Словацької Республіки з 8.00 8 листопада тимчасово припиняється рух у пункті пропуску «Убля (Словаччина) – Малий Березний (Україна)».