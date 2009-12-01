На заводі паливних брикетів стався вибух

На Чернігівщині порушено кримінальну справу за фактом вибуху на заводі з виробництва паливних брикетів.

Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України у Чернігівській області.

Як зазначається в повідомленні, уночі у селі Тур`я Щорського району на території колишнього консервного заводу, а нині товариства з обмеженою відповідальністю, в одному з виробничих приміщень (цех з виробництва паливних брикетів з відходів деревини) стався вибух. У результаті вибуху пошкоджені цегляні стіни та бетонні перекриття приміщення. Фактично воно майже зруйновано.

На місці події після локалізації та ліквідації осередків вогню знайдено рештки розірваного газового балона. Неподалік від центру вибуху у приміщенні виявлено дві шини від легкового автомобіля, всередині яких – дві упаковки торфобрикетів, вкриті залишками нафтопродуктів. На складі готової продукції, що поруч із зруйнованим цехом, теж мало місце невелике займання, яке було ліквідоване співробітниками МНС. У ході огляду приміщення було виявлено 11 пакетів з торфобрикетами (близько тонни кожен), на яких теж зафіксовано залишки нафтопродуктів. Зразки речовини відібрані для проведення експертизи.

За свідченнями охоронця та двох робітників, які в той час перебували на території заводу, кілька людей у камуфльованому одязі та чорних масках увірвалися до приміщення і зв`язали їх, наказавши тихо лежати. За деякий час нападники повернулися та порадили бранцям скоріше забиратися геть, бо невдовзі станеться вибух. Після цього вони зникли у невідомому напрямку.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 194 Кримінального Кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу – позбавлення волі на строк від трьох до п`ятнадцяти років.

На місці скоєння злочину працюють місцеві оперативники та працівники кримінального блоку обласної міліції. Правоохоронці розглядають версію нечесної конкуренції. Також не виключають інсценування вибуху, оскільки перед цим на підприємстві була пожежа, за яку воно не отримало страхові виплати, бо причиною визначено необережність з вогнем та порушення правил безпеки.