Сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

08:38, 01 грудня 2009
Суспільство
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В Україні заражені 1,6% дорослого населення

Сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

У доповіді, поширеній Спільною програмою ООН по ВІЛ-СНІДу, наголошується на збільшенні розповсюдження захворювання у Східній Європі і Середній Азії - число заражених там наблизилося до півтора мільйона, повідомляє радіо «Свобода».

У доповіді наголошується, зокрема, на продовженні зростання числа інфікованих в Україні і Росії. В Україні, за даними ООН, заражені, щонайменше, 1,6% дорослого населення.

Цього року тема Дня боротьби зі СНІДом – проблеми забезпечення загального доступу до засобів із запобігання цьому захворюванню і забезпечення прав людей, заражених ВІЛ.

 

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