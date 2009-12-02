Тігіпко про 90-і роки, кредити, борги та корупціогенні схеми

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО називає “поганою практикою” уряду брати позики під зобов’язання купувати техніку в конкретного іноземного виробника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи, зокрема, постанову Кабінету міністрів про залучення об’єднанням «Політехмед» кредиту у 100 млн. доларів від Експортно-імпортного банку Китаю під державні гарантії для купівлі автомобілів швидкої медичної допомоги в китайської компанії JAC.

«Отримання позик під зобов’язання купити техніку в конкретного іноземного виробника - вельми погана практика. Таким чином уряд збільшує зовнішній борг, відмовляється від права вибору під час підбору постачальника та не дозволяє створити робочі місця в Україні», - підкреслив С.ТІГІПКО.

«Угода наче родом з дев’яностих, коли іноземні компанії везли в Україну різний непотріб тільки тому, що їхні уряди давали кредити під гарантії Кабміну України, - наполягає С.ТІГІПКО. - Це були вкрай непрозорі та корупціогенні домовленості”. За його словами, здебільшого такі гарантовані урядом кредити не поверталися позичальниками, а борговий тягар лягав на бюджет – “а це означає, на народ України».

«У нашій країні достатньо компаній, які готові на конкурсній основі змагатися за таке велике замовлення, – впевнений С.ТІГІПКО. – Якщо вже хочеться урядові прокредитувати когось, краще нехай це будуть заводи, які в Україні і податки сплачують, і робочі місця створюють».