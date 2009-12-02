Податкова ініціює розширення своїх повноважень

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) ініціює розширення повноважень своїх органів у частині проведення позапланових виїзних перевірок, якщо платником податків подана декларація з негативним значенням ПДВ на 100 тис. грн. або в декларації заявлено до відшкодування негативне значення ПДВ за наявності підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було здійснено з порушеннями норм податкового законодавства.

Відповідні зміни до закону про Державну податкову службу України передбачені законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який розміщено на офіційному сайті ДПАУ.

Крім того, законопроект передбачає розширення повноважень податкових інспекцій, зокрема, їм надається право обстежувати будь-які виробничі, складські, торгові та інші приміщення (території), засоби виробництва, транспортні засоби та інші об`єкти, які використовуються для господарської діяльності платників податків.

Також законопроектом пропонується ввести норму, згідно з якою під позапланові перевірки підпадають юридичні та фізичні особи, які порушують трудові права працівників, пов`язані з оплатою праці, мають заборгованість перед бюджетом і державними цільовими фондами.