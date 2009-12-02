Луценко: розшук Лозінського ускладнений через указ Президента

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що робота з розшуку колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО ускладнена через указ Президента, який позбавив міліцію оперативно-технічних можливостей.

Про це глава МВС заявив у Львові, повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”.

«Це колосальна робота по всій Україні. В умовах указу Президента 2005 року, який позбавив міліцію оперативно-технічних можливостей розшуку, це надзвичайно важко», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що екс-депутата шукають не тільки в Україні, а й за її межами.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерським районним судом Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук.