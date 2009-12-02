Прокуратура Одеси порушила кримінальну справу про ксенофобські публікації

Кримінальну справу за фактом поширення у мережі Інтернет публікацій ксенофобського характеру порушила прокуратура Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря міської єврейської громади "ХаБаД" Болеслава КАПУЛКІНА, постанову про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України підписав заступник прокурора міста Сергій КОСТЕНКО, ґрунтуючись на матеріалах Управління СБУ в Одеській області.

Як засвідчила спеціально проведена експертиза, «інтернет-представництво організації ЗУБР поширювало у мережі тексти, спрямовані на розпалювання національної і релігійної ворожнечі, а також інформацію, що принижує національну гідність і ображає релігійні відчуття громадян», - відзначив Б.КАПУЛКІН.

Щоб притягти до відповідальності авторів антисемітських публікацій, зокрема пов`язаних з майбутніми президентськими виборами, представникам єврейської громади довелося неодноразово звертатися до міліції і прокуратури, заявив он.

Зокрема, додав Б.КАПУЛКІН, йдеться про оприлюднення у газеті «ЗаЗУБРина» і на веб-сайті «злісних наклепів про нібито використовування євреями християнської або мусульманської крові з ритуальною метою, а також інших публікацій, що сіють ненависть і розпалюють міжнаціональну ворожнечу».

Як повідомляв УНІАН, в січні поточного року Приморський суд Одеси розглянув кримінальну справу і виніс вердикт щодо редактора місцевої газети «Наша справа» Ігоря ВОЛІНА-ДАНІЛОВА (НЕЩЕРЕТНОГО), який опублікував статтю "Кращого з гоїв убий" та інші матеріали антисемітського змісту. Його було засуджено до умовного покарання терміном на 1,5 роки.