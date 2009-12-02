Генштаб: українська армія повністю боєздатна

21:00, 02 грудня 2009
Суспільство
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... але її розвиток уповільнився

Прийняття низки державних рішень у галузі оборони та впровадження жорстких пріоритетів у воєнній сфері дозволили у 2009 році зберегти боєздатність військ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на цьому наголосив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Іван СВИДА під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, яка пройшла сьогодні в Києві.

«На жаль, фінансові обмеження поточного року сповільнили темпи реалізації Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки. Але прийняття низки державних рішень у галузі оборони та впровадження жорстких пріоритетів у воєнній сфері дозволили утримати ситуацію у Збройних силах України», - зазначив І.СВИДА.

Начальник Генштабу повідомив, що упродовж 2009 року було підтримано досягнутий у попередні роки рівень підготовки Об’єднаних сил швидкого реагування, а виділений фінансовий ресурс був зосереджений на найважливіших напрямах, насамперед, на підтриманні рівня навченості льотних екіпажів, які залучаються до прикриття важливих державних об’єктів.

Так, у 2009 році середній наліт на один екіпаж авіації Повітряних сил склав 17,5 годин, а на екіпаж армійської авіації Сухопутних військ – 10 годин; середня наплавність на один корабель Військово-морських сил складає близько 11 діб, а загальний показник стрибків з парашутом військовослужбовців повітряно-десантних та аеромобільних військ - більше 15 тисяч.

Також, за словами головнокомандувача Збройних сил України, на необхідному рівні були збережені оперативні спроможності військ та цілісність системи протиповітряної оборони держави.

 

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