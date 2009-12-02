Є один шанс відродити унікальне виробництво, що було на Арсеналі

Об`єднання заводу «Арсенал» з Казенним підприємством спеціального приладобудування «Арсенал» є єдиним шансом відродити унікальне виробництво, що існувало на заводі.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник генерального директора Національного космічного агентства України (НКАУ) Віктор КРИВЕНКО.

Він повідомив, що процедура приєднання заводу «Арсенал» до КП СПБ «Арсенал» завершилася 24 листопада цього року, про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

При цьому В.КРИВЕНКО зазначив, що в результаті об`єднання підприємств об`єднано науковий і виробничий потенціал заводу «Арсенал» і КП СПБ «Арсенал». «Це дає можливість відродити в Україні унікальне виробництво оптичного, електронного і гіроскопічного устаткування, що використовується в оборонній, ракетно-космічній і авіаційній галузях», – сказав заступник гендиректора НКАУ.

У свою чергу, генеральний директор КП СПБ «Арсенал» Микола ЛИХОЛІТ констатував, що за останні роки на заводі «Арсенал» практично втрачено унікальні виробничі можливості. «Сьогодні тільки п`ять країн у світі мають технології гіроскопічного приладобудування, Україна належить до цих країн. Створення на базі заводу «Арсенал» і конструкторського бюро «Арсенал» казенного підприємства спеціального приладобудування дозволить зберегти і розвивати це виробництво», – зазначив М.ЛИХОЛІТ.

Кажучи про причини ліквідації заводу «Арсенал» як окремого підприємства, В.КРИВЕНКО нагадав, що на початок цього року сумарні борги заводу «Арсенал» досягли 145 млн. грн. «Ці борги «напрацьовані» колишнім керівництвом заводу, яке прийшло на підприємство в 2005 році, коли кредиторська заборгованість підприємства була всього 10 млн. грн. Чисельність колективу заводу за цей період скоротилася з 4,5 тисяч чоловік у 2005 році до 1,4 тисяч чоловік у 2009 році, з яких реально займалися роботою близько 500 чоловік», – сказав представник НКАУ.

Він також зазначив, що за період з 2005 по 2009 роки з-під контролю заводу «Арсенал» було вилучено близько 100 тис. кв. м нерухомості в центрі Києва. «Зараз НКАУ веде ряд судових справ щодо повернення у держвласність нерухомого майна заводу», – повідомив В.КРИВЕНКО.

При цьому він зазначив, що НКАУ виступає категорично проти планів з передачі частини території заводу «Арсенал» під забудову. «Коли нас звинувачують у планах з відчуження землі підприємства, ці люди діють за принципом – чим яскравіша брехня, тим швидше в неї повірять. Нас звинувачують ті люди, які самі позбавили завод 100 тис. кв. м площ», – сказав заступник гендиректора космічного агентства.

Як зазначається в прес-релізі НКАУ, статус казенного підприємства відносить «Арсенал» до переліку об`єктів державної власності, які не підлягають приватизації. «У зв`язку з цим всі заяви про те, що «Арсенал» об`єднали, щоб одержати землю в центрі Києва, – суто політичні спекуляції», – заявляють в НКАУ.

В агентстві також відзначають, що відносно КП СПБ «Арсенал» не може бути порушено справу про банкрутство, оскільки до казенних підприємств не застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом».

«Такий імунітет від банкрутства вкрай необхідний «Арсеналу», щоб уберегти цілісний майновий комплекс підприємства від протиправних посягань недобросовісних кредиторів», – говориться в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Завод «Арсенал» спеціалізувалося на виробництві високоточних приладів для космічної і військової техніки, медицини, фотоапаратури, а також широкого спектру продукції машинобудування, хімічної і нафтогазової промисловості.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №525-р від 10 квітня 2009 року держпідприємство «Завод «Арсенал» реорганізується шляхом приєднання його до КП спеціального приладобудування «Арсенал», перейменованого з КП «Центральне конструкторське бюро «Арсенал». В рамках реструктуризації до КП спеціального приладобудування «Арсенал» приєднується також державне науково-дослідне підприємство «Український технологічний центр оптичного приладобудування» (Київ). Всі підприємства підпорядковані НКАУ.

Як повідомлялося, 25 листопада противники приєднання заводу "Арсенал" до однойменного Казенного підприємства спеціального приладобудування на прес-конференції в УНІАН заявили, що метою ліквідації заводу є отримання контролю над його територією – підприємство розташоване в Печерському районі Києва, площа становить 27 га.